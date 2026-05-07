竹丸は一度登録抹消され、リフレッシュして戻ってくる予定だ(C)産経新聞社巨人のドラフト1位ルーキー竹丸和幸が5月6日、東京ドームでのヤクルト戦で今季6度目の先発マウンドに登った。プロ入り以降最長となる6回2/3を投げ5失点、チームも0-5で敗れたため、今季2つ目の黒星を喫した。【動画】落ち着きぶりが半端じゃない！ドラ1ルーキー竹丸の圧巻ピッチング新人ながら開幕投手も任され、前回登板までで4勝を記録するなど大物ぶ