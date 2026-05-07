【エルサレム共同】イスラエルメディアは6日、軍兵士がレバノン南部のキリスト教徒の村で聖母マリア像の口にたばこを押しつける画像がソーシャルメディアで拡散し、軍が調査中だと報じた。軍は4月にも兵士がレバノン南部でキリスト像を損壊する画像が出回り、批判を浴びたばかり。今回も軍の行動規範が守られていないとして非難が高まるのは必至だ。拡散した画像では、たばこをくわえた男性兵士がマリア像の口元に別のたばこを