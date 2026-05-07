◆パ・リーグ楽天２―１２日本ハム（６日・楽天モバイル最強）走者を背負っても、日本ハム・伊藤は丁寧に投げきった。７回を４安打１失点、３奪三振。今季３勝目を挙げ「９連戦の最後でしたし、勝ち切りたいというのはあった。みんなが後ろのピッチャーを休めてくれたので、いけるところまでという思いで投げることができた」と感謝した。楽天・前田健との初の投げ合い。「中学生ぐらいのときにすごく見てましたし、本を読ん