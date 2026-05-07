◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 5-0 巨人(6日、東京ドーム)ヤクルトが9連戦を5勝4敗で締めくくり、池山隆寛監督が試合後、選手たちをたたえました。先発の山野太一投手は6回無失点の投球でハーラー単独トップの5勝目。池山監督は「前半からストレートがすごくよくて。しっかり相手打線を抑えていいピッチングをしてくれた」と振り返ります。4回に満塁のピンチを切り抜けたことについても、「粘り強くピンチの中で抑えてくれた」と