ニューヨーク証券取引所のトレーダー＝6日（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】6日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、前日比612.34ドル高の4万9910.59ドルで取引を終えた。取引時間中として2月中旬以来となる5万ドル台を付ける場面があった。米イランの戦闘終結に向けた合意への期待から、買い注文が優勢だった。トランプ米大統領がイランとの協議が合意に至る可能性が高いとの見方を示したと伝わり、投