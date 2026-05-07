【ニューヨーク＝木瀬武】６日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比６１２・３４ドル高の４万９９１０・５９ドルだった。値上がりは２営業日連続。米国とイランが戦闘終結の合意に近づいていると報じられ、中東の混乱が収束に向かうとの期待が広がった。原油先物価格の急落も相場を押し上げた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は５１２・８１ポイント高の２万５８３８・９４となり