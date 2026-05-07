発売から約2年のアコード2024年3月に発売されたホンダ「アコード」は、現在のホンダのフラッグシップセダンです。発売から2年あまりが経過したアコードですが、まもなく一部改良がおこなわれるといいます。【動画】超カッコイイ！ これがホンダ「アコード」です！ 動画で見る！伸びやかかつワイド＆ローのそのボディは、全長4975mm×全幅1860mm×全高1450mmと、堂々たるサイズとなっています。搭載されるパワートレインは