２０２６年５月６日、北海道・岩見沢警察署は殺人の疑いで三笠市美園町の無職・嘉島博光容疑者（６８）を逮捕しました。嘉島容疑者は６日午前９時２０分ごろから午前１０時５５分ごろまでの間、芦別市または三笠市のいずれかの場所に駐車した車内で、母・嘉島澄子さん（９５）の首を締めるなどして殺害した疑いが持たれています。警察によりますと、嘉島容疑者は車内で澄子さんの首を絞めたあと、自宅まで運んだとみられています。