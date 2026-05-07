◆ファーム・リーグ巨人１―６ハヤテ（６日・ちゅ〜るスタジアム清水）巨人の三塚琉生外野手（２１）が６日、３号ソロを放ち長打力をアピールした。ファーム・リーグのハヤテ戦に「４番・一塁」で出場し、６点ビハインドの９回２死から内角カーブを豪快に右翼席へ。「何とか最後に打てたのは良かったです」と完封負けを阻止するアーチを描いた。春季キャンプ中の左足関節捻挫で出遅れたものの、３月中旬の実戦復帰からチーム