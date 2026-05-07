NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4694.30（+125.80+2.75%） 金６月限は続伸。時間外取引では、ドル安や原油安を受けて買い優勢となった。欧州時間に入ると、米イランの戦闘終結期待を受けて上値を伸ばしたが、原油安が一服すると、上げ一服となった。日中取引では、押し目を買われたが、イランが提案に過度で非現実的な内容が含まれているとの見方を示したことなどを受けて上げ一服となった。 MINKABU PRESS