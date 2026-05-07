現在放送中のNHK連続テレビ小説『風、薫る』。第5週からは、主人公のりん（見上愛）と直美（上坂樹里）が看護婦養成所に入所し、いよいよ本格的な「看護学校編」がスタートした。まだ「看護」という概念が広く知られていなかった明治時代を舞台に、西洋のナイチンゲール式看護を学び、未開の道を切り開いていく女性たち。時代背景に合わせた「見た目」の変化から、医療ドラマとしてのリアリティの追求、個性豊かなキ