◎西武のドラフト4位・堀越が1軍に合流。少年時代から大の西武ファンだったそうで「ファンクラブは小学3年から中学まで入っていました」。十亀投手（現スカウト）のサインがお気に入りだったそうです。◎ウオーミングアップ終了後にヤクルト・丸山和が「勝つよ！」「集中！」などと鼓舞。それを見ていた赤羽は「円陣やん」とツッコんでいました。◎練習を終えた巨人・坂本は「なんか、いい匂いすんな…あんかけか」。ベンチ