◇パ・リーグ楽天2―12日本ハム（2026年5月6日楽天モバイル）楽天は今季ワースト12失点の大敗で連勝は3で止まった。11年ぶりに日本球界に復帰し、初勝利を懸けて4度目の先発だった前田健は、5回3安打1失点も勝ち負けは付かず「投げている感じは良かった。フォームの感覚、修正した部分があるのでそこはいい方向に進んでいる」。失点は1―0の5回無死一、二塁から矢沢に四球を与えた後、併殺の間の1点のみだったが「（矢