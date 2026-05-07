◇セ・リーグ巨人0―5ヤクルト（2026年5月6日東京D）巨人のドラフト1位・竹丸が、自身最長6回2/3を7安打5失点で2敗目を喫した。初回に並木にプロ初被弾となる先頭打者弾を浴び「ばたついた」と反省。初の7回のマウンドは阿部監督が「あそこを乗り切ってほしい」と期待を込めて1死二、三塁とピンチを背負うも続投。だが、鈴木叶に自己最多の111球目を捉えられ、右中間2点三塁打を浴びて降板となった。休養のために一度