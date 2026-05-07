開催：2026.5.7 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 2 - 6 [ブリュワーズ] MLBの試合が7日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとブリュワーズが対戦した。 カージナルスの先発投手はニール・パランテ、対するブリュワーズの先発投手はブランドン・スプロートで試合は開始した。 1回表、5番 ジェーク・バウアーズ 4球目を打ってレフト