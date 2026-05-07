◇パ・リーグロッテ0―3オリックス（2026年5月6日京セラD）ロッテは打線が5安打に終わり、今季6度目の零敗。京セラドームでは6戦全敗で借金も今季ワーストタイの6に膨らんだ。前日まで4戦連続マルチ安打の友杉を2番で起用するなど打線を組み替えたが、その友杉が3回1死満塁で空振り三振に倒れるなど4打数無安打。サブロー監督は「まあ“野球あるある”というか。友杉も調子良かったので、期待はあったんですけど、うま