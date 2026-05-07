◇パ・リーグ西武10―2ソフトバンク（2026年5月6日ベルーナD）西武の先発・高橋光が6回2安打無失点の好投で4勝目。今季のソフトバンク戦は3戦3勝とし「テンポ良くストライク先行で投げることができたのは良かった」と手応えを口にした。3回には笹川の打球が右足に直撃したが、影響を感じさせずに6回まで相手打線に的を絞らせなかった。ソフトバンク相手には計23回で1失点と好投を続け、防御率0.84はリーグトップに浮上