子供向けに結成されたEXILETRIBE（一族）のユニット「EXILEBHAPPY」が6日、東京・立川ステージガーデンでコンサートを行った。同じくキッズファンを多く抱える小島よしお（45）もサプライズで駆け付け、ゴールデンウイーク（GW）最終日に子供たちを笑顔に包んだ。中盤、レインボーの海パン姿の小島が登場するとキッズたちが一斉に跳びはねた。コラボした新曲「EXILEBおっぱっぴー〜風の船〜」を披露しながら、メンバ