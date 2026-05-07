前哨戦のニュージーランドTを制し、連勝中と勢いに乗るレザベーションは坂路単走で最終リハ。ゆったりした入りから奇麗な加速ラップを刻んでいく。回転力のある走りでスイスイ駆け上がると、4F54秒8〜1F12秒1でフィニッシュ。その様子を見届けた松下師は「スムーズな加速で最後もスッと反応して良かった。大きな体調の変化はなさそう。いい雰囲気で臨める」と順調ぶりを伝えた。新馬戦から3戦連続で起用した千八は結果が出なか