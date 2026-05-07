子役の永尾柚乃（9）とお笑いコンビ「ガンバレルーヤ」が6日、都内で映画「ひつじ探偵団」（8日に日米同時公開）のPRイベントに出席した。主演のヒュー・ジャックマン（57）扮する、殺された羊飼いのために羊たちが捜査していく物語。永尾は「登場人物、みんな“メェ〜”っちゃ怪しいです」と羊の鳴き声になぞらえてミステリーさをアピールした。イベントには5頭の羊も登場。壇上でふんを踏んでしまった永尾が「スタイリストさ