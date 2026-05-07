3歳マイル王決定戦「第31回NHKマイルC」（10日、東京）の最終追い切りが6日、東西トレセンで行われた。前哨戦ファルコンSを快勝したダイヤモンドノットは坂路で華麗な加速ラップを刻んだ。開業3年目の福永祐一師（49）は12度目のJRA・G1挑戦で初勝利を目指す。同レースは7日に出走馬が確定。8日に枠順が決まる。【馬券のツボ】≪ここが買い≫福永厩舎×川田のタッグは過去53回。【12・11・4・26】で勝率22・6％、連対率43・4