2・5次元タレントグループ「SIXFONIA（シクフォニ）」が6日、ライブツアーの最終公演をKアリーナ横浜で行った。自己最多の1万5000人を集め、前日5日と2日間で計3万人を動員。メンバー6人は、結成時から目標とする東京ドーム公演に向け改めて決意を固めた様子で、いるまは「必ず立って奇跡にします。お前らの人生も俺らの人生も必ず神回にする」と誓った。怒りと熱狂をテーマにしたツアーはリード曲の「RAGE」で幕開け。激しい