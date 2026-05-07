◇パ・リーグ西武10―2ソフトバンク（2026年5月6日ベルーナD）西武ドラフト4位・堀越が10―1の9回に4番手としてプロ初登板した。柳田、山川に連打を浴びるなど1回2安打1失点。無失点デビューとはならなかったが「満員のベルーナドームで投げられたのはうれしかった」と初舞台を振り返った。持ち味の直球は最速156キロを計測。「（直球で）押せているところは押せていると思う。落ち着いていけば、さらに良い投球ができ