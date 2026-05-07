【馬券のツボ】≪ここが買い≫昨年デビューのダノンプレミアム産駒は芝で今年9勝のうちマイルで最多3勝。重賞はニュージーランドT覇者レザベーションの他に3月チューリップ賞でナムラコスモスが2着と好走した。17年朝日杯FSを制した父は東京マイルのサウジアラビアRCでレコードV。初の当舞台はむしろ合いそうだ。≪ここが心配≫ニュージーランドT覇者でNHKマイルCを勝った馬は97年シーキングザパール、98年エルコンドルパサ