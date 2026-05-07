◇セ・リーグ巨人0―5ヤクルト（2026年5月6日東京D）またも左腕にやられた。巨人は今季4度目の零敗で3カード連続負け越し。打線が6安打に終わり、阿部監督は「点が入らないと勝てませんからね。なんとかこちらも指示できればいい」と頭を悩ませた。山野に対し、4回2死満塁で吉川が一ゴロに倒れるなど本塁が遠かった。前回4月11日に7回2得点に封じられ、白星を献上した左腕をまた攻略できなかった。今季、相手先発が左腕