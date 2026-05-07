◇パ・リーグ西武10―2ソフトバンク（2026年5月6日ベルーナD）西武は6日、ソフトバンクに10―2で大勝し、14年ぶりに同カード3連続勝ち越しを決めた。2回に球団タイ記録となる9打数連続安打で8得点。渡部聖弥外野手（23）は自身初の満塁弾を放った。チームはゴールデンウイークの9連戦を5勝4敗で勝ち越し、勝率5割に復帰した。死球で負傷した右手親指のテーピングは、まだ痛々しい。そんなものはお構いなしとばかりに、渡