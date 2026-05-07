◇セ・リーグDeNA0―10広島（2026年5月6日横浜）DeNAは今季8戦目で広島に初黒星を喫した。プロ初勝利を目指した5年目右腕・深沢は3回に菊池に3ラン、5回は自らの失策が絡んで5失点だった。4回2/3を8失点（自責点3）で今季3度の先発は全て5回を投げきれず、相川監督は「球自体は悪くはない。プロで戦う中で2巡目、3巡目は越えないといけない壁」と指摘。深沢も「守備でもり立ててくれた野手の皆さんに応えられず申し