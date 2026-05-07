ロックバンド「afloodofcircle（アフラッドオブサークル）」が6日、日本武道館でデビュー20周年記念ライブを行った。同所での公演は初めて。ボーカルの佐々木亮介（39）が開演15分前に会場の花道から登場し、リハーサルを行ってからそのまま本編へと突入という異例の形でスタートした。最新曲「夜空に架かる虹」など30曲を披露し、佐々木は「本当に会いたかったぜベイビー」と8000人のファンに感謝した。