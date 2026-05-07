◇セ・リーグヤクルト5―0巨人（2026年5月6日東京D）有言実行だった。試合前。ヤクルト・並木は20年ドラフト同期で先発の山野に言った。「任せろ、まず1点取ってくるわ」。初回。迷いなく初球を振り抜くと、ヤクルトファンの待つ左翼席へと吸い込まれた。今季5試合で被弾ゼロだった竹丸から自身3本目となる先頭打者本塁打で、初のプレーボール弾。先制の1号に「本当にそうなったのでびっくり」と笑った。作戦成功だった