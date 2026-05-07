ニューヨーク株式市場は中東情勢の緊張が緩むとの期待感などから、株価は600ドルあまり大きく上昇して、さきほど取引を終えました。6日のニューヨーク株式市場では、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書で合意に近づいているとの報道を受けて原油価格が値下がりしたことや、好調な企業決算が相次いでいることなどを好感し、買い注文が広がりました。ダウ平均株価は一時、700ドル以上値上がりし、取引時間中としては、およそ2か