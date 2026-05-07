◇セ・リーグヤクルト5―0巨人（2026年5月6日東京D）ヤクルト・山野が6回5安打無失点。堂々の投球で両リーグ単独トップの5勝目を挙げ「無失点でいけたことが一番良かった」と、巨人・竹丸との4勝左腕対決を制し、ホッとした表情を見せた。成長を示した一球がある。6回1死。4番・ダルベックをカウント1―2から146キロの内角直球で見逃し三振に斬った。課題だった右打者の内角に投げ切ったボールに「プロに入って記憶がな