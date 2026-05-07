女優の伊藤沙莉（３２）が映画「クレヨンしんちゃん奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション」（渡辺正樹監督、７月３１日公開）でゲスト声優として、少女の姿をした５００歳の狐（きつね）の妖怪の声を担当することが６日、分かった。映画「クレヨンしんちゃん」シリーズの第３３弾。野原家が大曲の花火大会を楽しみに、父・ひろしの故郷・秋田に帰省したところ、妖怪の国に迷い込む冒険物語だ。独特のハスキーボイスが魅力で、ド