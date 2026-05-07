◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―５ヤクルト（６日・東京ドーム）竹丸（巨）が初回表先頭打者の並木（ヤ）に初球を本塁打された。初回表先頭打者の初球本塁打、いわゆる、プレーボールアーチを巨人投手が打たれたのは、２２年４月９日ヤクルト戦で塩見に打たれたシューメーカー以来１８人目２０本目。新人投手は初めて。巨人がプレーボール弾を浴びた試合は、１１勝９敗と勝敗はほとんど変わらないが、打たれた投手の勝敗も６勝