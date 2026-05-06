「ライムグリーン」は、カワサキを象徴するブランドカラー。そんなファンにぜひ訪れてほしいのが、夕張市の道の駅「夕張メロード」です。名物の夕張メロンに気を取られていると、“ゆるくないゆるキャラ”として知られるメロン熊が牙をむき迫ってきます。果たして恐怖を超えて、その怪物に近づけるか！ ライムグリーン誕生の歴史 まず、カワサキがライムグリーンにこだわる理由をご紹介