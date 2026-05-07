メンバー唯一の無敗馬アスクイキゴミは戸崎を背に坂路で併せ馬。ディーガレジェンド（5歳3勝クラス）を2馬身追走して、楽な手応えで頭一つ分先着。自己ベストとなる4F51秒8を計時した。鞍上は「凄く乗りやすかった。無理せず気持ち良く楽に出た時計」と乗り味を絶賛。藤原師は「状態は非常にいい。勝ちきれる態勢は整えたと思っている」と力強かった。