皐月賞15着の雪辱に燃えるアドマイヤクワッズは坂路4F54秒2〜1F12秒5で流し、最終追いが完了した。今回は馬具も再調整し、仕切り直しに懸命。友道師は「間隔は詰まっているがダメージはなく、むしろ元気。今回はメンコを外してチークを着けようと思う。前走は外枠に加え、位置を取りに行った分もあるけど距離でしょう」ときっぱり。過去2勝のマイルで真価を問われる一戦だ。