南野がスパイクを履いてドリブルトレーニングを再開させたフランス1部ASモナコに所属するMF南野拓実が5月6日に自身の公式インスタグラムを更新し、ボールを使ったトレーニングを再開させた。北中米ワールドカップのメンバー発表まであと8日。大怪我からの復活を目指す。南野は昨年12月21日に行われたクープ・ドゥ・フランス（カップ戦）のオセール戦で負傷交代。検査の結果、左膝前十字靭帯断裂と判明した。手術を行い、リハビ