ニュージーランドT2着のロデオドライブは初コンビのレーンを背にWコースで3頭併せ。抜群の手応えで進み、直線は真ん中で余力十分。2頭を脚勢で圧倒した。外ハイテイラオユエ（3歳未勝利）に併入、内ブランフォルテ（4歳未勝利）に2馬身先着。レーンは「精神的にも落ち着いていたし、ゴール前も余力があった。直線で手前も替えたし、左回りは気にならない」と好感触だった。