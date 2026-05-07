米プロフットボールNFLのレイダーズとドラフト外契約を結んだキッカー松澤寛政（27）が、日本人初のNFL選手を目指す第一歩を踏み出した。3日（日本時間4日）まで行われた新人ミニキャンプに参加した。千葉・幕張総合高時代までサッカー部に所属し、20歳でアメフトに転身した異色のキャリアは本場米国も熱視線を送る。関係者の証言からその人物像をたどった。（取材・構成坂本寛人）セールスポイントには「真面目」と記され