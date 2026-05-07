朝日杯FSの勝ち馬カヴァレリッツォは実質的な最終追いを2日に済ませて、水曜朝は初コンビの西村淳を背に坂路で4F58秒9〜1F14秒1。鞍上は「ハードなことはせずに調整程度。2歳チャンピオンで雰囲気やオーラもあるいい馬」と好感触だ。前走の皐月賞は距離の壁に泣いて13着。得意のマイルで巻き返しを図る。「勝てるレースを枠順などが決まってから考えたい」と力を込めた。