2頭使いの天皇賞・春に続き、今週も小林厩舎がG1に臨む。毎日杯2着ローベルクランツはポリトラックでサッと。余力十分の手応えで刻んだ5F75秒6〜1F12秒9の時計に雰囲気の良さが確認できた。小林師は「今朝は川端君（レースは松山）に乗ってもらって“折り合いがついて凄くいい手応えでした”とのこと。マイルも気性的に競馬はしやすい。落ち着いて臨めたら」と展望した。