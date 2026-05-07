バルセシートは坂路単走でしまい重点。4F57秒3〜1F12秒7を馬なりで刻んだ。松下師は「今年4戦目なので状態の確認。派手な時計ではなかったが、活気があって動きは良かったし、体も少したくましくなった」と納得の笑み。前走チャーチルダウンズCは後方から出走メンバー最速の上がり3F33秒5で3着。「最後はいい脚を使うし、広い東京は合いそう」と条件替わりを歓迎した。