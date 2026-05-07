朝日杯FS4着のエコロアルバはWコースで5F65秒1〜1F11秒1をマーク。ラストは鋭く伸びて、内のリザードアイランド（4歳2勝クラス）に半馬身先着した。動きを見守った田村師は「騎乗者の指示に従ってラップを刻んでいけたところが凄く良かったと思います。体幹は元々、良かったのが、さらに良くなっています。完全に仕上がったなと思います」と満足していた。