サンダーストラックは朝一番にWコースで3頭併せ。2番手追走から直線は真ん中に入り、馬なりで内アンパドゥ（5歳3勝クラス）と併入、外ヴァロアーク（3歳1勝クラス）には1馬身先着した。太田助手は「今週しっかりやれるだけの余裕が気持ちにも体にもあったので、真ん中で併せ馬をした。内容は及第点。この追い切りでグンと上がってほしいところ」と体調アップを期待した。