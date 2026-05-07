ハッピーエンジェルは坂路でサラッと。1週前のWコースで強い負荷をかけられ、当週は馬なりでコンディションキープに努めた。武市師は「予定通りにきている。テンションは上がっていないし、仕上がりもいい。凄く扱いやすく、それがこの子のいいところ。マイルがどうかですが、頑張ってもらいたい」と一発を期待した。