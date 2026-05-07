フィリーズRを快勝後、桜花賞は見送ってここに駒を進めてきたギリーズボール。最終追いには栗東から西塚が駆けつけた。Wコースでマクリール（3歳オープン）を4馬身追いかけ、しまい強めに追われる意欲的な内容。最後は半馬身遅れたが、1F11秒1と上々の伸びを見せた。西塚は「軽さもあるし、元気いっぱい。良かったです。芯がしっかりしていて体幹が強い」と動きを絶賛した。