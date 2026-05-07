俳優の上田竜也（４２）が６日、東京グローブ座で主演舞台「リプリー」（２４日まで）の初日を迎え、公開通し稽古と取材会を共演の木村了（３７）、鶴見辰吾（６１）らと行った。２幕で約１４５分間という長丁場。難解なストーリーに加え、ほぼステージに立ち続けている上田は、膨大なセリフ量に「めちゃくちゃ大変でした。俺が台本を何回投げたと思いますか？」と苦笑い。「なんでこの話を受けたんだと逃げ出したくなることも