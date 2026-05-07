昨秋京王杯2歳S2着、前走ファルコンS3着と重賞で好走しているフクチャンショウはWコースで6F82秒9〜1F11秒5。4馬身前を行くキミハスコール（5歳1勝クラス）に内から余力十分に並びかけ、楽々併入した。加藤征師は「満足です。コーナーもしっかりと回れたし、雰囲気は凄く良かった。上手に流れに乗って、早めに進路が取れれば」と手応え十分だった。