女優伊藤沙莉（32）が「映画クレヨンしんちゃん奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション」（渡辺正樹監督、7月31日公開）で声優を務めることが6日、分かった。幼い頃からほぼ毎年、映画を鑑賞しており「芸能生活23年目にして、ようやくたどり着いた幸福の地だと感じました！」と喜んだ。テレビ朝日系アニメの98年のエンディングテーマ「スキスキハートマイガール」を漫才の出ばやしに使うお笑いコンビ「マユリカ」も出演と、大ファン