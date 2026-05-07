連休明けのきょう(木)は、梅雨入りした沖縄も含めて晴れる所が多くなるでしょう。ただ、午後は西日本や東日本の太平洋側でやや雲が広がり、所々でにわか雨がありそうです。北海道付近と本州の南岸には前線を伴う低気圧があり、それぞれ東へ進む見込みです。この影響で、北海道の道北や、千葉県などの関東南部では雨の降る所があるため、折り畳みの傘を持ってお出かけください。日中の気温は広い範囲で平年より高く、25℃以上の夏日